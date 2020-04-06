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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    06.04.2020 - 23:19 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 1600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 7,7 artışla 22.679,99 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 6,7 artarak 2.655,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 yükselişle 7.913,24 puana çıktı.

    Borsadaki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zirvenin görülmesinin ardından daha sakin bir sürece girileceğine ilişkin beklentilerle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ivme kaybetmesi belirleyici oldu.

    Metroda son sefer saat 21.00’e çekildiİstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, 06.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.
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