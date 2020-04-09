New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,2 artışla 23.715,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 artarak 2.785,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 yükselişle 8.153,57 puana çıktı.

Fed, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın sağlanması için "etkili, proaktif ve agresif" bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.