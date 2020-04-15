15.04.2020 - 00:02 | | AA
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ekonominin mayıs ayında yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler, piyasalarda iyimserliğin artmasında etkili oldu.