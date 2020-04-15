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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    15.04.2020 - 00:02 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ekonominin mayıs ayında yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler, piyasalarda iyimserliğin artmasında etkili oldu.

    Düzce'de feci kazaDüzce’de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
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