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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    18.04.2020 - 00:04 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 700 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2,9 artışla 24.234,85 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,7 artarak 2.873,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.650,14 puana çıktı.

    Piyasalardaki iyimserliğin artmasında, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gelecek günlerde kademeli gevşetileceği ve ekonominin yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

    Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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