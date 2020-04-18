18.04.2020 - 00:04 | | AA
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 700 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2,9 artışla 24.234,85 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 2,7 artarak 2.873,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.650,14 puana çıktı.
Piyasalardaki iyimserliğin artmasında, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gelecek günlerde kademeli gevşetileceği ve ekonominin yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.
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