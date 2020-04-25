25.04.2020 - 00:11 | | AA
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 23.757,16 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,4 artarak 2.836,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 8.634,52 puana çıktı.
Borsadaki yükselişte, hafta başında tarihi düşüş gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın devam etmesi belirleyici oldu.
ABD'de pazartesi yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek sıfırın altında 37,63 seviyesine kadar düşen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 23.07 itibarıyla yüzde 4,2 artışla 17,20 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 2,6 artışla 21,89 dolardan işlem gördü.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.