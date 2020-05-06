BİST98.738-0.11EURO7.68-0.04USD7.070.42ALTIN388.890.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
    ABONE OL
    06.05.2020 - 00:03 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,6 artışla 23.892,30 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artarak 2.868,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.809,02 puana çıktı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler, piyasalardaki iyimserliği artırdı.

    Ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları da yükseliş kaydetti. ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 20,5 artışla 24,55 dolardan alıcı buldu.

    Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 14,4 artışla 31,12 dolardan işlem gördü.

    Kayseri'de trafik kazasıKayseri'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil ile kamyon çarpıştı! 2 ölü var...

    Otomobil ile kamyon çarpıştı! 2 ölü var...

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    THY'nin normalleşme takvimi belli oldu! İşte Haziran ayında planlanan uçuşlar

    THY'nin normalleşme takvimi belli oldu! İşte Haziran ayında planlanan uçuşlar

    Sıradaki Haber