BİST97.845-0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
    ABONE OL
    09.05.2020 - 00:09 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,9 artışla 24.327,18 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 1,7 artarak 2.929,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 yükselişle 9.121,32 puana çıktı.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, yok? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi 7 ilde olmayacak?

    Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, yok? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi 7 ilde olmayacak?

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Sıradaki Haber