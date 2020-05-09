09.05.2020 - 00:09 | | AA
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,9 artışla 24.327,18 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi, yüzde 1,7 artarak 2.929,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 yükselişle 9.121,32 puana çıktı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.