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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    15.05.2020 - 00:01 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,5 artışla 23.585,67 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 1,2 artarak 2.853,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 yükselişle 8.943,72 puana çıktı.

    Güne düşüşle başlayan endekslerdeki toparlanmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomilerin normalleşmesine yönelik çalışmalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

    ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 9,6 artışla 27,73 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı aynı dakikalarda yüzde 7,13 artarak 31,27 dolardan işlem gördü.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 195 bin kişi azalarak 2 milyon 981 bin oldu. Böylece, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

    Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.
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