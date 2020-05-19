BİST101.9832.22EURO7.510.79USD6.88-0.23ALTIN383.23-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
    ABONE OL
    19.05.2020 - 00:03 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, yeni tip corona virüse (covid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasının ilk klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 24.586,47 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 3,08 artarak 2.951,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,4 yükselişle 9.234,83 puana çıktı.

    Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık sağladığını duyurdu.

    EGM’den 19 Mayıs’a özel video paylaşımıEmniyet Genel Müdürlüğü(EGM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bir video paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kadir Gecesi mesajları 2020 - Mübarek En güzel, kısa, anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve kutlama sözleri

    Kadir Gecesi mesajları 2020 - Mübarek En güzel, kısa, anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve kutlama sözleri

    Sıradaki Haber