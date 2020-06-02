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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    02.06.2020 - 00:08 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 90 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 25.477,21 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,36 kazançla 3.055,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 yükselişle 9.552,05 puana çıktı.

    ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar ile ABD ve Çin arasındaki gerilimin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, ekonominin normale döneceğine ilişkin beklentilerle kapanışta pozitif bir seyir izledi.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükseldi. Analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda 11 yılın en sert düşünü kaydeden verinin mayısta toparlanmasını, imalat sektöründe en kötünün geride kaldığı şeklinde yorumladı.

    Bakan Koca'dan, 'Tuğba hemşire' paylaşımı: MinnetarızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.
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