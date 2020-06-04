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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    04.06.2020 - 00:04 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, ekonomik toparlanmaya yönelik artan iyimserlik ve beklenenden iyi gelen verilerle günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,01 artışla 26.259,88 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,34 kazançla 3.122,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 yükselişle 9.682,91 puana çıktı.

    Endekslerdeki yükselişte, bugün açıklanan ekonomik verilerin beklenenden iyi gelmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine yönelik artan iyimserlik etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu ayda 9 milyonluk düşüş göstermesi yönündeydi.

    Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de mayısta aylık 3,6 puan artarak 45,5 değerine yükseldi. Nisan ayında 41,8 değerine gerileyerek 11 yılın en düşük seviyesini gören verinin, mayısta 44 değerini alması bekleniyordu.

    Ayrıca, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi ise 36,9'dan 37,5'e yukarı yönlü revize edildi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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