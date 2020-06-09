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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    09.06.2020 - 00:16 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, ekonominin normalleşmesine yönelik iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,7 artışla 27.572,44 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,2 getiriyle 3.232,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.924,75 puana çıktı.

    Söz konusu yükselişlerle S&P 500 endeksi 2020'deki tüm kayıplarını geri alırken, Nasdaq endeksi rekor seviyeye ulaştı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesine yönelik piyasalarda etkili olan iyimserlik, borsalarda yukarı yönlü harekette belirleyici oldu.

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