New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,7 artışla 27.572,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 getiriyle 3.232,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.924,75 puana çıktı.

Söz konusu yükselişlerle S&P 500 endeksi 2020'deki tüm kayıplarını geri alırken, Nasdaq endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesine yönelik piyasalarda etkili olan iyimserlik, borsalarda yukarı yönlü harekette belirleyici oldu.