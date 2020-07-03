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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    03.07.2020 - 00:08 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, beklenenden iyi gelen istihdam verisinin ardından günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 90 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 25.828,45 puana ulaştı.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 3.130,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 artışla 10.207,63 puana çıktı.

    Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisinin haziranda piyasa beklentisinin üzerinde artması etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon artış gösterdi. Ülkede işsizlik oranı da beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

    İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine düştü ancak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.

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