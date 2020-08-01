New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artarak 3.271,73 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,49 kazançla 10.745,27 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, teknoloji hisselerindeki yükseliş etkili oldu.

Apple, Amazon ve Facebook gibi teknoloji devlerinin nisan-haziran dönemine ait bilançolarının beklenenden iyi gelmesi piyasalarda olumlu karşılandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,6 puan azalarak 72,5 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.