New York Borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artarak 3.477,44 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,39 kazançla 11.579,94 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin haber akışı etkili oldu.

ABD basınındaki haberlerde, Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.