85,80BİST1.1341.91EURO9.830.10USD8.43-0.09ALTIN513.411.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York Borsası yükselişle kapandı
    ABONE OL
    03.11.2020 - 00:26 | | AA

    New York Borsası yükselişle kapandı

    New York Borsası, ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York Borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,60 artışla 26.924,46 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,22 artarak 3.309,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 10.957,61 puana çıktı.

    ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, Kovid-19 salgını nedeniyle 80 milyona yakın kişinin postayla oy kullanacak olması, kullanılan posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeyi, yakın tarihinin en zorlu seçim süreci bekliyor.

    Başkanlık seçimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ile cuma günü yayımlanacak ekim ayına ait istihdam raporu da piyasaların bu hafta takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3'e yükseldi ve beklentileri geride bıraktı. Kasım 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 55,8 değerini alması yönündeydi.

    Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekorFransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber