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06.11.2020 - 00:46 | | AA

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,95 artışla 28.390,18 puana yükseldi.

New York borsası yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 1,96 artarak 3.510,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 kazançla 11.890,93 puana çıktı.

ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğe rağmen New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yukarı yönlü bir seyir izledi.

Başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine, Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat aday eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 254, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı.

Şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken, seçim sonuçlarının tahmin edilenden önce açıklanacağı umudu piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise düzenlediği basın toplantısında, ekonomik görünümün olağanüstü derecede belirsiz olduğunu belirterek, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu aktardı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 7 bin kişi azalarak 751 bine geriledi. Söz konusu dönemde gösterdiği sınırlı düşüşe rağmen beklentilerin üzerinde seyreden verinin, 732 bin olması tahmin ediliyordu.

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