New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 artarak 3.735,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 yükselişle 12.899,42 puana çıktı. Böylece, üç endeks de kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların uzun süredir gündemini meşgul eden Kovid-19 salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını, daha önce tepki göstermesine rağmen pazar günü beklenmedik bir şekilde imzaladı.

Analistler, yılın son haftasında işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini, cuma günü ise yılbaşı dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını belirtti.