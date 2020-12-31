MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
ABONE OL
31.12.2020 - 00:44 | | AA

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artışla 30.409,56 puana yükseldi.

New York borsası yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.734,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 yükselişle 12.870 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, gelecek yıla dair yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı kaynaklı toparlanma umudu etkili oldu.

Piyasalardaki Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik, İngiltere'nin Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği aşının kullanımını onaylamasıyla artış gösterdi.

Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılması ise endekslerdeki yükselişi sınırladı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratların oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen 600 dolarlık nakit yardımı 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etmişti.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın'da hareketli gece! Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'da hareketli gece! Belediye binasına giremeyince soyundu

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Son dakika: Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası...

Son dakika: Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası...

Sıradaki Haber