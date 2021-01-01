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01.01.2021 - 00:43 |

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, 2020 yılının son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,65 artışla 30.606,48 puana yükseldi.

New York borsası yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 3.741,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükselişle 12.888,28 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları değerlerle rekor seviyeler kaydetti.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, beklentinin aksine düşüş gösteren haftalık işsizlik başvurularının etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Aralık ile biten haftada beklenmedik bir düşüş göstererek 787 bin seviyesine geriledi.

Endekslerin 2020 yılındaki performanslarına bakıldığında ise Nasdaq endeksi yüzde 43,6, S&P 500 endeksi yüzde 16,2 ve Dow Jones endeksi yüzde 7,2 değer kazandı.

Piyasalar, cuma günü yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacak.

İstanbul'un göbeğinde yılbaşı geleneği değişmediİstanbul Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki yılbaşı gecesi sokağa bardak atma geleneği bozulmadı. Mahalle sakinleri camlara çıkarak tencere tava çaldı, caddeye bardak fırlattı. Kimi vatandaşlar ise camlardan meşale yaktı.
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