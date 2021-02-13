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13.02.2021 - 00:50 | | AA

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 31.458,40 puana yükseldi.

New York borsası yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 3.934,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 14.095,47 puana çıktı. Böylece endeksler kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

Beklenmedik şekilde kötü gelen ekonomik verilere rağmen endeksler, ekonomik destek paketine dair beklentilerin etkisiyle kapanışa doğru pozitif seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta piyasa beklentilerinin aksine aylık 2,8 puan azalışla 76,2 değerine gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden söz konusu paketi ele almak üzere bazı valiler ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Eyaletlere işsizlik konusunda ekonomik olarak yardım edilmesi gerektiğini belirten Biden, federal hükümetin burada oynayacağı önemli bir rol olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, sağlam ve kalıcı bir ekonomik toparlanma için daha fazla mali destek sağlanmasının önemini vurguladı.

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