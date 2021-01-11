Nielsen’den ‘perakende’ ataması geldi

Hızlı tüketim ürünleri konusunda faaliyet gösteren farklı şirketlerde satış, pazarlama ve ticari pazarlama alanlarında görev alan Sükan, 2014 yılında Nielsen Türkiye’ye, perakende ölçüm hizmetleri departmanında lokal firmalardan sorumlu grup müdürü olarak transfer oldu. Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak atanmadan önce ise Nielsen Türkiye ofisinde lokal firmalar ve gıda endüstrisinden sorumlu direktör olarak çalışıyordu.

Sükan, grupta, ‘hızlı tüketim ürünlerinin farklı alanlarında çok çeşitli görevlerde bulunmasının verdiği deneyimle 360 derecelik bütünsel açıdan bakarak analitik ve yaratıcı düşünme, konulara farklı perspektiflerden bakma yeteneği ve dinamizmine sahip bir yönetici’ olarak tanınıyor. Sükan, Türkiye’deki perakendecilere Nielsen uzmanlığıyla güçlü bir destek vermek üzere Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri Direktörü olarak görev yapacak.