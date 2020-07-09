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    HaberlerEkonomi Haberleri Niğde'de patates hasadı başladı
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    09.07.2020 - 08:34 | | DHA

    Niğde'de patates hasadı başladı

    Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, hasadına başlanılan erkenci patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor. Patates, tarlada kilosu 1,20 TL'ye satılıyor.

    Niğde'de patates hasadı başladı

    Niğde'de üretimin ilk başladığı ilçede, geçen yıl yaklaşık 10 bin dekar alanda 80 bin ton patates elde edildi. Bu yıl ise 25-35 bin dekar alanda üretimi yapılan patatesten 90 ila 100 bin ton arasında rekolte bekleniyor. Patates, tarlada 1.20-1.30 TL arasında satılıyor.

    Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve patates üreticisi Tuncer Özçelik, Niğde'nin patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğuna değinerek, şunları söyledi:

    "Ürün kalitemiz birinci sınıf, rekoltemiz çok iyi ama fiyatlarımız düşük. Şu an itibarıyla patates tüccarı yok denecek kadar. Biz çiftçiler olarak devlet büyüklerimizden ihracatın bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu şekilde devam ederse patates üreticisinin hali çok kötü ve biz tarlada birinci sınıf patatesi 1,20 ile 1,30 TL arasında satıyoruz. İkinci sınıf patates ise 60 ile 65 kuruş arasında satılmaktadır. Patatesin biz çiftçilere maliyeti 1 TL."

    'ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLMELİ'

    Altunhisar ilçesinde yaklaşık 300 dekar alanda patates üretimi yapan çiftçi Ferdi Takkun da girdi maliyetleri yüksek olduğu için desteklemeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Devletimizin bu çiftçi girdilerine el atmasını istiyoruz. Verimlerimiz ve kalitemiz iyi ama devletimiz bize pazar oluştursun. Üretilen patatesin Türkiye’nin talebinin üzerinde olmasından dolayı ihraç edilmesi gerekiyor. Devletimizden patatesin ihracat edilmesini istiyoruz" dedi.

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