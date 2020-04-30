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    HaberlerEkonomi Haberleri Nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
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    30.04.2020 - 15:15 | | AA

    Nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.

    Nisan ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,17, en yüksek yüzde 1,4 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,03 olurken, tahminler yüzde 7,10-10,50 aralığında yer aldı.

    İstanbul'da küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
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