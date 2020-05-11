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    HaberlerEkonomi Haberleri Nisan ayında 2,59 milyon kişiye 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi
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    11.05.2020 - 14:42 | | Foreks

    Nisan ayında 2,59 milyon kişiye 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi

    İŞKUR, Nisan ayında 2,59 milyon kişiye 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi gerçekleştirdi.

    Nisan ayında 2,59 milyon kişiye 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi

    İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2005  tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar 2 miyon 989 bin kişi kısa  çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere  toplam 4 milyar 559,9 milyon TL ödeme yapıldı.

    Söz konusu ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 2 milyon 590 bin kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 4 milyar 95,2 milyon TL oldu. Nisan 2016 tarihinden 31 Nisan 2020 tarihine kadar 27 bin 822 kişi  yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere  toplam 70,5 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam  edenlerle birlikte Nisan ayında bin 790 kişiye 2,12 milyon TL yarım  çalışma ödemesi yapıldı.

    Şubat 2005 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar 137 bin 22 kişi Ücret Garanti Fonu’ndan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak  eden kişilere toplam 427,7 milyon TL ödeme yapıldı. Belirtilen ayda Ücret Garanti Fonundan 232 kişiye toplam 1,32 milyon  TL ödeme yapıldı. Böylece işsizlik sigortası fonundan bugüne kadar toplam 11 milyon  165 bin kişiye 47 milyar 740 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

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