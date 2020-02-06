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    HaberlerEkonomi Haberleri Nisan ayında dijital para toplantısı yapılacak!
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    06.02.2020 - 07:43 | | Foreks

    Nisan ayında dijital para toplantısı yapılacak!

    Büyük merkez bankalarının liderleri Nisan ayında dijital para toplantısı yapacaklar.

    Nisan ayında dijital para toplantısı yapılacak!

    Nikkei gazetesinin haberine göre, 6 büyük merkez bankasının liderleri dijital paraları görüşmek için Nisan ayı ortasında Washington'da bir araya gelecekler.

    İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası, İşveç Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada, dijital para çıkarılması konusunda yaptıkları araştırmaları, sonuçları paylaşmak üzerinde anlaştıklarını açıklamışlardı.

    6 merkez bankasının liderleri ve BIS, Nisan ayında yapacakları toplantıda, dijital paranın sınır ötesi anlaşmalarda kullanımı ve güvenlik konularını ele alacaklar.

    6 merkez bankası dijital para konusunda Haziran ayında ara bir rapor ve sonbaharda da nihai bir rapor yayınlamayı planlıyorlar.

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