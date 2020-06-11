Son dakika: Nisanda rekor kırmıştı! Mayıs ayında kısa çalışma ödemesi...

İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, bugüne kadar 3 milyon 829 bin 627 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 10,94 milyon TL ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında kısa çalışma ödemesi yapılan kişi sayısı 3 milyon 243 bin 126 ile rekor kırmıştı.

Ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında 1 milyon 358 bin 375 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 1,7 milyar TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Ödemeleri

Mart 2002 tarihinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 13 milyon 712 bin 756 kişi başvurdu, 8 milyon 27 bin 597 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 34,77 milyon TL ödeme yapıldı.

2020 Mayıs ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 530 bin 15 kişi için ödeme miktarı 656,5 milyon TL oldu.

Yarım Çalışma ve Ücret Garanti Fonu

Nisan 2016 tarihinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 28 bin 76 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 72,4 milyon TL ödeme yapıldı.

Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 2020 Mayıs ayında 1.579 kişiye 1,87 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Şubat 2005 tarihinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 137 bin 742 kişi Ücret Garanti Fonu’ndan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 430,2 milyon TL ödeme yapıldı.

2020 Mayıs ayında Ücret Garanti Fonundan 720 kişiye toplam 2,45 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Böylece bugüne kadar toplam ödenek hak eden 13 milyon 381 bin kişi için 57 milyar 537 milyon TL ödeme yapıldı.