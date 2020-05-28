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    28.05.2020 - 11:50 | | AA

    Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

    Merkezi Japonya'da bulunan, çok uluslu otomotiv şirketi Nissan, İspanya'nın Barselona kentindeki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ve 3 bine yakın işçinin çalıştığı fabrikasını kapatma kararı aldı.

    Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

    Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararını resmi olarak İspanya hükümetine ve sendikalara iletti. İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barselona'daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barselona ve İspanya'dan ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa Birliği'ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar avroyu aşabilecek kapatma maliyetinden daha karlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlığın, fabrikayı kapatma kararından üzüntü duyduklarını ilettiği Nissan Motor Company Limited'e, "alternatif aramak için bir çalışma grubu kurulmasını" önerdiği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, Nissan'ın kararının resmi olarak alınmasının ardından fabrikanın kapatılmasıyla ilgili süre ve şartların belirlenmesi için müzakerelerin başlayacağı duyuruldu. İspanya hükümetinin, gelecek günlerde Katalonya özerk hükümeti, Barselona Belediyesi, Serbest Bölge Müdürlüğü ve sendika yetkilileriyle toplantı yapacağı kaydedildi.

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    Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak fabrikasını kapatmaması için Nissan'a her türlü destek ve yardımı teklif ettiklerini kaydetti. Laya, "Nissan, Avrupa hükümetlerinin sunduklarına bakmaksızın Asya'daki faaliyetlerine yeniden odaklamayı planlıyor." dedi.

    Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın da Nissan'ın Barselona'daki merkezinin yöneticileriyle gün içerisinde video konferansla bir toplantı yapacağı açıklandı. Diğer yandan Nissan'ın kararının ardından fabrika çalışanlarının hemen eylem başlatarak, Serbest Bölge girişini trafiğe kapattıkları bildirildi.

    Japon medyası son günlerde verdiği haberlerde, Nissan'ın Barselona'daki fabrikasını kapatarak üretimi Renault fabrikalarına kaydırma planı olduğunu yazmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlerde de Nissan'ın Barselona'daki fabrikasının dolaylı olarak 20 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ve kapatılmasının ciddi sorunlar yaratacağı vurgulandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomik krize sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibariyle ekonomide yüzde 13'a varan daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.

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