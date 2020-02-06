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    HaberlerEkonomi Haberleri Nokia beklentilerin üzerinde kar elde etti
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    06.02.2020 - 10:13 |

    Nokia beklentilerin üzerinde kar elde etti

    Nokia Corp mali yılının dördüncü çeyreğinde, telefon operatörlerinin 5G altyapısı için harcamalarına devam etmelerinin etkisi ile beklentilerin üzerinde kar elde etti. Ancak Şirket, piyasada rekabetin yoğun olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Nokia beklentilerin üzerinde kar elde etti

    4'ncü çeyrekte Nokia'nın net karı geçen yılın aynı dönemindeki 728 milyon eurodan 821 milyon euroya yükseldi. Analistler ise 694 milyon euro kar bekliyorlardı.

    Düzeltilmiş net kar da 367 milyon euro olan beklentilerin üzerinde 563 milyon euro olarak gerçekleşti.

    Nokia'nın satışları 4'ncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0,5 artışla 6,9 milyar euro oldu.

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