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    14.08.2020 - 15:10 | | AA

    Normalleşme adımlarının ekonomiye olumlu etkileri haziranda da sürdü

    Türkiye ekonomisine ilişkin bazı göstergelerde mayıs ayında başlayan toparlanma haziranda da sürdü.

    Normalleşme adımlarının ekonomiye olumlu etkileri haziranda da sürdü

     

    AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayına ilişkin bazı verilerinden derlediği bilgilere göre, büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,6 arttı.

    Nisanda aylık bazda yüzde 30,2 gerileyen endeks, mayısta yüzde 18 artış göstermişti. Mayıs ve hazirandaki bu yükseliş, reel sektördeki toparlanmanın devam ettiğini ortaya koydu.

    Mart-mayıs döneminde yıllık bazda gerileme kaydeden sanayi üretim endeksi, haziranda yıllık yüzde 0,1 yükseldi. Endeks, nisanda yıllık yüzde 31,3, mayısta da yüzde 19,4 gerilemişti.

    Toplam ciro endeksinde de artış sürüyor

    Normalleşme adımlarının ekonomiye olumlu etkisi ciro endeksi verilerine de yansıdı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 19,5 yükseldi.

    Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 24,7 gerilemiş, mayısta ise yüzde 14 artış göstermişti. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise nisan ve mayıs aylarında görülen gerilemenin ardından endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış kaydetti.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ve nisan aylarındaki düşüşün ardından mayısta aylık bazda yüzde 5,9 yükselmişti.

    Satış hacmi bu eğilimini haziranda da sürdürerek aylık bazda yüzde 16,5 arttı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

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