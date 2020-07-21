Normalleşmeye uygun çözümler

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgını sürecinde işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını söyledi. Şahin, “Bulut santral, Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimizin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduk. Salgın sürecinde bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15’ün üzerinde arttı” dedi.