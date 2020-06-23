Normalleşmeyle ‘iş’ler canlanıyor

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte firmaların da işlerinde bir canlanma olduğunu, müşterilerin görüşme ve fiyat teklifi taleplerinden görebiliyoruz. Ancak; hala olağan dönemlerdeki işlem hacimlerinin çok gerisinde olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

Karakılıç, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ekibimizin neredeyse tamamı ile uzaktan çalışacak şekilde; hızla sürece adapte olduk. Haziran başından itibaren ise başta üst yöneticilerimiz olmak üzere ekibimizin bir bölümü ile yeniden ofislerimizde çalışmaya başladık. Bu süre zarfında, pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizden gelen talepleri önemli ölçüde karşıladık” dedi.

Gündem yatırım

Karakılıç, “Ülkeye yaygın 15 şubemiz, giderek dijitalleşen altyapımız ve alanında uzman ekibimizle KOBİ’ler, ihracatçı firmalar ile kendi sektöründe moralitesi ve geleceğe dönük çalışmalarıyla öne çıkan her şirkete yatırımlarında yardımcı olmak ana gündem maddemiz olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Payı arttı

Karakılıç, “Yaygın hizmet ağı ve izlediği müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile sektörünün lider kuruluşlarından biri olan İş Leasing sürdürülebilirlik ilkeleriyle büyümeye devam ediyor” dedi.

Karakılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş Leasing olarak, yatırım harcamalarının kısıldığı, sektör haciminin ciddi şekilde daraldığı bir konjonktürde, 2019 yılı başında, bir büyüme vizyonu ortaya koyduk. Bu çerçevede; bir taraftan müşteri tabanımızı genişletmeye ve yeni işlerdeki pazar payımızı artırmaya odaklanırken, bir taraftan da teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme projesine başladık. Bu çalışmalarımız sonucunda; sektörde gerçekleştirilen yeni işlerden yüzde 15.3’lük pay alarak, 2019 yılında yeni işlemlerde 398 milyon dolarlık işlemle sistemden en fazla pay alan leasing şirketi olduk.”

Niteliksel gelişme

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “2020 yılında da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yılın ilk 5 ayında, sektörde artan rekabete rağmen yeni işlemlerden yine önemli bir pay almayı başardık. Bu rakamların yanında beni memnun eden, çok önemsediğim iki unsur, önceden çalışamadığımız müşterilerle çalışmaya başlamamız ve büyümemizin kalitesidir. Yani niceliksel gelişmemizin yanında niteliksel gelişmeyi de sağlayabildiğimizi düşünüyorum” dedi.