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    HaberlerEkonomi Haberleri Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı
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    03.02.2020 - 10:07 | | AA

    Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı

    Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması yurt genelinde başladı.

    Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı

    Edirne 1. Noter Başkatibi Özcan Yolagelmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara büyük avantaj sağlayacak Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının tüm yurtta bugün itibarıyla başladığını belirtti.

    Uygulama kapsamında alım ve satımın daha güvenli şekilde yapılacağını anlatan Yolagelmez, "Vatandaşlarımızın alım ve satış işlemleri için artık eskisi gibi yanında para taşımasına gerek kalmadı. Bu şekilde paranın kaybolması ve dolandırıcılık gibi ihtimallerin de tamamen önü kapandı. Artık emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına aktarılacak. Böylelikle alım ve satım işlemleri güvenli şekilde tamamlanmış olacak." diye konuştu.

    "Banka veya kredi kartı mutlaka sizin adınıza olacak"

    Yolagelmez, yeni sistemle noterlik işlemlerinde yapılacak ödemeler için banka ve kredi kartı kullanılabileceğini belirtti.

    Ödemenin kredi kartıyla yapılmasının vatandaşlara kolaylık sağlayacağının altını çizen Yolagelmez, "Biz işlemleri yaptığımız zaman bazı vatandaşların yanında o kadar para bulunmuyordu ya da 'kredi kartıyla ödesem olmaz mı?' diyordu. Şimdi ödemelerde banka ve kredi kartı kullanımı alım satım yapan kişilerin işlerini kolaylaştırdı. Yalnız burada önemli bir detay var. Kredi kartı veya banka kartı mutlaka sizin adınıza olacak." ifadelerini kullandı.

    Uygulama kapsamında, nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkarken, alım satımlarında emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına aktarılıyor.

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