25.01.2021 - 14:12 | | AA
Nükleer teknoloji için Bakan Dönmez tarih verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik üretiminde dışa bağımlılığı yüzde 40'lara kadar düşürdük. İşletmeye alacağımız santrallerle bu sene 100 bin megavat kurulu güç üstüne çıkarız.
Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak. İlk yerli otomobilin pilinde yerli lityum kullanma hedefimiz var" dedi.
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