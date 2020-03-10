10.03.2020 - 11:44 |
O ülkeden flaş koronavirüs kararı! Aylık 305 euro ödeyecekler...
İrlanda'da hükümet koronavirüs hastalarına hastalık sürecinde haftalık 305 euro ödeme yapacak.
Kayınpederinin dudağını ısırıp kopardı! İddianamede şoke eden detaylarPendik'te kayınpederi Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi hakkında 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Gültekin'in kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.