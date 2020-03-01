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    01.03.2020 - 10:53 | | AA

    Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi verildi.

    Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Bakanlığın, Ocak 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ocakta 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 13 milyar 998 milyon 29 bin 632 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 619 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan sabit yatırım tutarı 643 milyon 15 bin 540 lira olan ve 1180 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 953 milyon 216 bin 587 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 13 bin 425 oldu.

      Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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