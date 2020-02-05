Ocak ayını ‘aralık talepleri’ yükseltti

ÖTV indirimleri, hurda teşviği gibi otomotiv sektörüne uygulanan çeşitli fırsatlar, 2019 sonu itibariyle tamamen bitmiş olmasına rağmen, kredi faizlerinde yaşanan düşüş ve döviz kurlarında son dönemdeki durgunluk, geçen aralıkta ciddi bir talebin oluşmasına yol açmıştı.

Ancak pazarın geçtiğimiz yıl sönük geçmesi, otomotiv firmalarının pazara ilişkin öngörülerini düşürmesine, stoklarını da buna göre ayarlamasına neden olmuştu.

İşte tam da bu yüzden, aralıkta gelen faiz indirimi, dövizde yaşanan görece sabit gidişat nedeniyle otomobil almaya niyetlenen müşterilerin bir çoğu, showroom’lardan yeni otomobilleriyle değil, ön sipariş kayıtlarıyla dönmek zorunda kalmıştı.

Ciddi bir yükseliş

Pek çok firma, stoklarında yeterli miktarda araç olmadığından tüketicilere ön satışlar yaptı. Ocak, şubat, hatta nisana kadar sıra yazan firmalar olduğu biliniyor. Düşük kredi faizlerinden destek alan satış taleplerine, aralık ayından gelen siparişlerin teslimi de eklenince, bu yılın ilk ayı, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi yükselişle geçti.

Bu yılın ilk çeyreğinde, sözünü ettiğimiz siparişlerin teslimi, 2020 modellerin gelmeye başlaması gibi etkenlerle pazarın benzer seviyelerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüksek geçmesi beklenebilir. Bunun için, elbette dövizde ciddi oynamalar olmaması da önemli. Ancak unutmamak gerekir ki, 2020’nin ocak ayı verileri, her ne kadar 2019’un aynı ayına göre ciddi yükseliş anlamına gelse de, henüz 2018’in altında. Nitekim 2018 yılının ocak ayında bu rakamın 35 bin adet civarında olmuştu.