23.02.2021 - 12:38 | | AA
Ocakta elektriğin yarısı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildi
Türkiye'nin ocakta ürettiği elektriğin yüzde 49,5'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan verilere göre, kurulu güç de bir önceki aya göre 380 megavat artarak 96 bin 271 megavata ulaştı.
Kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63,7 olarak açıklandı. Ocakta elektrik üretiminin de yüzde 49,5'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.
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