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12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ödeme sisteminde büyüme hamlesi

Ödeme sistemleri sektöründe faaliyet gösteren TURK Elektronik Para’nın markası Param büyümesini sürdürüyor.

Ödeme sisteminde büyüme hamlesi

2020’de ParamPOS’un işlem adedi yüzde 340 arttı. İşlem hacmi yüzde 95 yükselerek 3.4 milyar TL’ye ulaştı. ParamKart işlem hacmi ise yüzde 20 artış ile toplam 3.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dijital kredisi ParamKredi’ye de ilgi yoğun oldu. ParamKredi 2020 yılında 80 milyon TL kredi başvurusu alırken, 20 milyon TL kredi hacmine ulaştı.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, “E-ticaretin yükselişe geçmesi ile Param olarak bizler de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir yandan çözümlerimizi geliştirirken, bir yandan da sektörde bir ilk olan ParamKredi’yi devreye aldık. Bugün mevduat dışında bankaların sunduğu tüm hizmetleri sunabilen yapımızla sektör oyuncuları arasından sıyrılıyor ve adeta dijital bir banka gibi konumlanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde başarılı büyüme grafiğimiz 2021 yılında da devam ediyor” diye konuştu.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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