18.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ödemelerde en iyi banka seçildi
Akbank, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance’ın düzenlediği yarışmada 5. kez “Doğu ve Orta Avrupa’nın En İyi Ödeme Bankası” seçildi.
Akbank Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank Nakit Yönetimi olarak, yenilikçi ürünler ve dijital çözümlerle müşterilerine en iyi bankacılık deneyimini yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Yaşadığımız pandemi sürecinde, yatırımlarımızın ve dijitalleşmeye yönelik adımlarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Ödeme ürünlerinde pandemi öncesi yapılan dijitalleşme çalışmaları ve müşterilerimize uygun çalışma modelleri önerilmesi ile dijitalleşme oranlarımız yüzde 97 seviyelerine ulaşmış görünüyor.”
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.