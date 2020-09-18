Ödemelerde en iyi banka seçildi

Akbank Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank Nakit Yönetimi olarak, yenilikçi ürünler ve dijital çözümlerle müşterilerine en iyi bankacılık deneyimini yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Yaşadığımız pandemi sürecinde, yatırımlarımızın ve dijitalleşmeye yönelik adımlarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Ödeme ürünlerinde pandemi öncesi yapılan dijitalleşme çalışmaları ve müşterilerimize uygun çalışma modelleri önerilmesi ile dijitalleşme oranlarımız yüzde 97 seviyelerine ulaşmış görünüyor.”