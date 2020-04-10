Ödenek 1.752-4.380 TL arasında olacak

TRT Haber’de soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, ödenek kapsamında çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60’ının verileceğini belirterek şöyle konuştu:



“Brüt kazancının yüzde 60’ı denildiğinde yüzde 40’ı kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78’lere çıkıyor. Dolayısıyla çalışanımız maaşının yüzde 75’ine kadar almış olacak. Burada bir tavan bir de taban var. Tavan da ortalama brüt asgari ücretin 1.5 katını, yüzde 150’sini geçemiyor. Dolayısıyla biz 1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti, ödemeyi, gelir desteğini çalışanlarımıza sunmuş olacağız.”



Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını, istenen belge sayısının azaltıldığını, 600 prim ödeme gün sayısını 450’ye indirdiklerini, 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını da 60 güne çektiklerini anımsatan Selçuk, böylelikle daha fazla çalışanın bu destekten faydalanmasını sağladıklarını vurguladı.



Bakan Selçuk, “Şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran firmalarımızın yüzde 77’si 10 kişiden az çalışanı olan firmalar” dedi.

Selçuk, “Sosyal Yardım Programı kapsamında 2.1 milyon haneye 1000’er lira teslim ettik. 2.3 milyon haneye daha 1000’er lira vereceğiz. Ayrıca talep bazlı yeni bir yardım paketi hazırlıyoruz” dedi.