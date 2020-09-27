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    27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ödüller belli oldu tören salgın sonrası

    Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından dokuzuncusu düzenlenen 'Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması'nda başvuru yapan 278 ambalajın 133’ü ödüle layık görüldü. İki yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. Ödüller, Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından, İstanbul’da düzenlenecek özel bir törende verilecek.

    Ödüller belli oldu tören salgın sonrası

    Gecede, finale kalan 133 ambalaj arasından altın, gümüş, bronz ve yetkinlik ödülü alanlar ilan edilecek. Altın ödülü almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ verilecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektördeki başarılı ambalajları ödüllendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımlarını, farklı, yenilikçi ambalaj uygulamalarını ödüllendirmeye ve sektörümüzün küresel piyasalardaki yönlendirici konumunu güçlendirmek için yarışmamızı düzenlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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