Ödüller belli oldu tören salgın sonrası

Gecede, finale kalan 133 ambalaj arasından altın, gümüş, bronz ve yetkinlik ödülü alanlar ilan edilecek. Altın ödülü almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektördeki başarılı ambalajları ödüllendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımlarını, farklı, yenilikçi ambalaj uygulamalarını ödüllendirmeye ve sektörümüzün küresel piyasalardaki yönlendirici konumunu güçlendirmek için yarışmamızı düzenlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.