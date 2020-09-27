27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ödüller belli oldu tören salgın sonrası
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından dokuzuncusu düzenlenen 'Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması'nda başvuru yapan 278 ambalajın 133’ü ödüle layık görüldü. İki yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. Ödüller, Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından, İstanbul’da düzenlenecek özel bir törende verilecek.
Gecede, finale kalan 133 ambalaj arasından altın, gümüş, bronz ve yetkinlik ödülü alanlar ilan edilecek. Altın ödülü almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektördeki başarılı ambalajları ödüllendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımlarını, farklı, yenilikçi ambalaj uygulamalarını ödüllendirmeye ve sektörümüzün küresel piyasalardaki yönlendirici konumunu güçlendirmek için yarışmamızı düzenlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.