OECD, İstanbul’da yeni merkez açtı

Merkezin açılış törenine bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

“Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington’dakilere ilaveten İstanbul’umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul’u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD’nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla teşkilatın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya dahil geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına, inşallah bundan sonra daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız.”

Toparlanma süreci

OECD’nin hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön aldığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Küresel ölçekte iktisadi büyüme ve istihdamı tekrar canlandırma yönünde güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir tedbirler içeren öneriler hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarıyla G20, Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer uluslararası örgütlerle etkin iş birliği sergilemiştir. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. İnşallah bu süreçte İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir.”

Yeniden inşa vakti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“OECD İstanbul Merkezi’nin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor olacağız. Şimdi vakit ‘pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme’ vaktidir. Bu çerçevede, OECD’den ve OECD İstanbul Merkezi’nden, ülkemiz, bölgemiz ve dünya adına önemli katkılar bekliyoruz. Türkiye olarak, bölgesel ve küresel iş birliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz.”



Korumacılığa karşı güçlü bir mesaj



OECD İstanbul Merkezi’nin video konferans yöntemiyle düzenlenen açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Bakanı Ali Kooli, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve Avusturya’nın OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve OECD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Thomas Schnöll katıldı.



OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, OECD İstanbul Merkezinin sadece Türkiye’ye değil, tüm bölgeye katkı sağlayacağını belirterek “Özellikle günümüzde korumacılık ve milliyetçilik gibi yaklaşımların olduğu bir süreçte, böyle bir bölgesel merkezin açılması çok güçlü bir mesajdır” dedi.

Gurria, merkezin, gelişmekte olan ekonomilerle ilişkileri daha da yoğunlaştıracağını belirterek, “İstanbul her zaman dünyanın kavşak noktası olmuştur. OEDC İstanbul Merkezi bölge içindeki diyaloğu da güçlendirecek” değerlendirmesinde bulundu.