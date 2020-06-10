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    HaberlerEkonomi Haberleri OECD küresel ekonomik aktivitede yüzde 6.0-7.6 küçülme bekliyor
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    10.06.2020 - 13:11 | | DHA

    OECD küresel ekonomik aktivitede yüzde 6.0-7.6 küçülme bekliyor

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ikinci bir büyük Covid-19 salgını olmadığı durumda, 2020 yılında küresel ekonomik aktivitede yüzde 6.0 düzeyinde bir küçülme beklediğini açıkladı.

    OECD küresel ekonomik aktivitede yüzde 6.0-7.6 küçülme bekliyor

    OECD'nin yeni açıklanan Ekonomik Görünüm raporunda, bu yıl içinde, ekonomide genel bir kapanmaya neden olabilecek yeni bir Covid-19 salgını yaşanması durumunda ise bu bu küçülmenin boyutlarının yüzde 7.6 düzeyine çıkacağı uyarısı yapıldı.

    Rapora göre, küresel ekonomi 2021 yılında ise, bu yılki salgının tek dalga olarak kalması durumunda yüzde 5.2, iki dalgalı bir salgın durumunda ise yüzde 2.8 büyüyecek.

    Raporda yapılan öngörülere göre, 2020 yılında ABD ekonomisi tek dalga salgın durumunda yüzde 7.3, iki dalgalı salgın durumunda yüzde 8.5 daralırken, Çin ekonomisi de sırasıyla yüzde 2.8 ya da yüzde 3.5, Euro Bölgesi ekonomisi de yüzde 9.1 ya da yüzde 11.5 daralacak.

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