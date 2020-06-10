OECD küresel ekonomik aktivitede yüzde 6.0-7.6 küçülme bekliyor

OECD'nin yeni açıklanan Ekonomik Görünüm raporunda, bu yıl içinde, ekonomide genel bir kapanmaya neden olabilecek yeni bir Covid-19 salgını yaşanması durumunda ise bu bu küçülmenin boyutlarının yüzde 7.6 düzeyine çıkacağı uyarısı yapıldı.

Rapora göre, küresel ekonomi 2021 yılında ise, bu yılki salgının tek dalga olarak kalması durumunda yüzde 5.2, iki dalgalı bir salgın durumunda ise yüzde 2.8 büyüyecek.

Raporda yapılan öngörülere göre, 2020 yılında ABD ekonomisi tek dalga salgın durumunda yüzde 7.3, iki dalgalı salgın durumunda yüzde 8.5 daralırken, Çin ekonomisi de sırasıyla yüzde 2.8 ya da yüzde 3.5, Euro Bölgesi ekonomisi de yüzde 9.1 ya da yüzde 11.5 daralacak.