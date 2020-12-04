Ofis mobilyası yazlığa gitti

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, pandemi sonrasında binlerce çalışanın evden çalışmaya yönlendirildiğini anımsatarak, “Bu firmalardan bazıları bizimle irtibata geçerek, evlerinden çalışmaya başlayan personelleri için binlerce çalışma masası, çalışma koltuğu ve benzeri donanım siparişi verdi. İnsanlar, Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere yazlık bölgelerden de yana yakıla ofis mobilyası siparişi veriyor. Pandemide ev tipi ofis mobilyasında yüzde 20, ihracatta yüzde 50 artış yakaladık” dedi.



Esnek çalışma arttı



Gökyay, pandemi sürecinde birçok çalışanın yazlık evlerine de geçtiğini aktararak, şunları söyledi:



“Rahat ve insan yoğunluğunun daha az olduğu bu yerlerden işlerini yürütmeyi tercih ettiler. Bu ev tipi ofis mobilyalarında talep yoğunluğunun farklı bölgelere de dağılmasına yol açtı. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere yazlık bölgelerden yoğun bir şekilde ofis mobilyası siparişi alıyoruz. Yazlık bölgelerdeki ev tipi ofis mobilya ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.”



Gökyay, evde çalışmanın ergonomik mobilyalarla desteklenmesi gerektiğini de vurguladı.