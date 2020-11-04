Ofisleri 2 yıl ödemesiz kampanya ile satıyor

Pasifik İnşaat’ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı arazide hayata geçirilen projede ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel yer alıyor. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Türkiye’de tek parselde yapılan en büyük karma projeyi inşa ettiklerini, bu sayede Ankara’ya 3 yeni iş kulesi kazandıracaklarını söyledi.

Bu kapsamda konutlar için uyguladıkları ve çeşitli avantajlar içeren ödeme kampanyasını ofisler için de sağladıklarını anlatan Erdoğan, “Emlak Konut GYO bünyesinde bankasız vadelendirme imkanı sunuyoruz. Yüzde 5 peşinat, 2 yıl taksit ödemesiz kampanyamızda 120 ay vade ve yüzde 0.99 faiz oranı geçerli olacak. Ofisini alan kullanıcı ve yatırımcı 3. yılda ödemeye başlayacak” dedi. Merkez Ankara’da 63 metrekareden 448 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde ofislerin yer aldığını belirten Fatih Erdoğan, ofislerin istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebileceğine dikkat çekti. Ofislerin fiyatı 533 bin liradan başlarken ilk etapta 914 adedi satışa açıldı. Teslimler ise 2023’te yapılacak.

Yüzde 75’i satıldı

Toplam 1425 adet konutun 1070 adedinin yani yüzde 75’inin satıldığını açıklayan Erdoğan, Merkez Ankara projesinin New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandığını hatırlattı. Projenin 3 ofis kulesinde toplam 1302 bağımsız bölüm yer alıyor.