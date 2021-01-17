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17.01.2021 - 15:14 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Öğretim üyesi alınacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılana açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

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