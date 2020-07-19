OİB Başkanı Baran Çelik: 'Yerli otomobil ihracatçılar için motivasyon kaynağı olacak'

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre Çelik, Gemlik'teki fabrikanın Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisindeki hedeflerine ulaşmak için önemli bir ivme unsuru olacağını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Çelik, "Yerli otomobil üretimi, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hayata geçmesine yönelik katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çelik, şöyle devam etti:

"Otomotiv sektörümüz, gerek iktisadi stratejilerde gerekse teşvik ve tedbirler söz konusu olduğunda üretim, ihracat ve istihdama olan katkısı nedeniyle daima ön planda tutuluyor. Aynı şekilde, üretim ayağının başlaması yolunda ilk adımı atılan yerli otomobil projesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak otomotiv sektöründeki vizyonumuzu ve iddiamızı yansıtan en önemli ögelerden biri durumunda.

Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi; elektrikli, birbiriyle bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar gibi yeni trendlerle çevrili. Otomotivin yeni ekosisteminde araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanıyor. Mekanik teknolojinin yerini, bilişim ve yazılım teknolojileri ekseninde yapay zeka uygulamaları alıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak hedefimiz; bu alanlara hakim olarak endüstride yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası haline gelmek. Sektörümüzün sahip olduğu nitelikli iş gücü ile yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değer yaratan, verimli, güvenli, çevre ile uyumlu, dünya standartlarına uygun üretimi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil projesinin amacımıza önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz."

"Bu yıl (ihracat) hedefimizi revize ederek 25 milyar dolar olarak belirledik"

Otomotiv sektörünün bu yıla ilişkin ihracat hedefinden de bahseden Çelik, dış satımda bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) pazarından gelecek taleplerin belirleyici olacağını aktardı.

Çelik, "Pandemi nedeniyle toparlanmanın zaman alacağını öngörüyoruz. Bu yıl hedefimizi revize ederek 25 milyar dolar olarak belirledik. Her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılından itibaren hedefimiz de tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak olacak." ifadelerini kullandı.