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31.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

ÖİV % 10’a çıktı ‘1.4 milyar’ cepte

Cep telefonu ve internet kullanıcılarını ilgilendiren; konuşma, mesajlaşma, internet gibi iletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 7.5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

ÖİV % 10’a çıktı ‘1.4 milyar’ cepte

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararla birlikte elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7.5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

Son 3 yıllık ÖİV gelirine bakıldığında 2018’de 4 milyar TL, 2019’da 3.9 milyar TL, 2020 yılında 4.1 milyar TL’lik ÖİV tahsilatı yapıldı.
ÖİV’nin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarılmasıyla devletin 2021 yılında ek olarak 1.4 milyar TL daha hazla tahsilat yapması hesaplanıyor. Böylece 2021’de ÖİV geliri 5.5 milyar TL seviyesini aşacak.

Deprem vergisi...

Özel İletişim Vergisi, 17 Ağustos 1999 depremi ile hayatımıza girdi. İlk başta yüzde 25 olan ÖİV oranı sonraki dönemde 3 farklı oranda tahsil edilmeye başlandı. Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit hat görüşmelerinden yüzde 15, veri ve internet hizmetlerinden yüzde 5 ÖİV alınır oldu. 1 Ocak 2018 tarihinde bir değişiklik daha yapıldı ve ÖİV oranı 3 alanda da yüzde 7.5’e sabitlendi.
İlk çıktığı günden bu yana tüketicilerden yaklaşık 72 milyar TL’lik ÖİV tahsilatı yapıldı.

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