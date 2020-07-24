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    HaberlerEkonomi Haberleri Okulda yüz yüze eğitim protokolü imzalanacak
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    24.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Okulda yüz yüze eğitim protokolü imzalanacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, okullarda yüz yüze eğitimin güvenilir, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokol imzalanacağını bildirdi.

    Okulda yüz yüze eğitim protokolü imzalanacak

    Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) 59. olağan genel kurul toplantısında konuşan Varank, okullarımızda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için çalışmaların tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

    “MEB ile bir protokol imzalayacağız. Enstitümüzün (TSE) saha tecrübesini, MEB uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik. Nihai çıktımız, ‘Eğitim Kurumları İçin Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ oldu. Pazartesi günü imzalayacağımız protokol, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor.”

    Varank, TSE’nin Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen ilk uygunluk değerlendirme kuruluşu olduğunu hatırlatarak, “Böylece Helal Akreditasyon Kurumunun muadilleriyle yapacağı karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla firmaların farklı kuruluşlardan belge alma zaruriyeti ortadan kalkacak. Bu sayede de İslam ülkeleri arasında ticaret kolaylaşacak. Attığımız bu adımla helal akreditasyonda dağınıklığı gidermek ve standartları belirleme konusunda dünyada lider ülkelerden biri olmak istiyoruz” dedi.

    ‘Beyaz şapkalı hacker’

    Varank, TSE’nin bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanındaki test ve belgelendirme faaliyetlerine değinerek, 2014’ten beri 788 kişiye “beyaz şapkalı hacker-sızma testi uzmanı belgesi” verdiklerini bildirdi.

    TSE Başkanı Adem Şahin de sektörden gelen talep üzerine AVM’lere, “münhasır belgelendirme modeli” geliştiriyoruz” diye konuştu.

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